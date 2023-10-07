شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: الابتعاد عن الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لصالح الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، بأن ابتعاد عن فريق الأهلى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، جاء لصالح الجميع، وفي مقدمتها الكرة المصرية.

وقال هانى سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "مجموعة بيراميدز صعبة للغاية، وفريقا مازيمبى وصن داونز قويان على أرضيهما، وهدف فريق بيراميدز حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا وليس المنافسة فقط، وهذا الأمر ظهر خلال التعاقدات التي أُجريت بداية الموسم".

وأسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024 عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الأولى بجانب كل من: نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكنغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال

الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024

ويشارك بيراميدز لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي، ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق أول لقب في مسيرته الموسم الحالي.