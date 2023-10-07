شكرا لقرائتكم خبر عن رادوي: كان من المستحيل أن يخسر البطائح أمام خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح ان الفوز على خورفكان 3-1 في دوري أدنوك للمحترفين الجمعة، جاء بسبب شخصية لاعبي الفريق.

ورفع البطائح رصيده إلى 7 نقاط، وبقي خورفكان برصيد 4 نقاط.

تقدم البطائح بهدف سجله ألفارو دي أوليفيرا من ركلة جزاء، بعد عرقلة زميله أناتول داخل المنطقة في الدقيقة 41،وأدرك خورفكان التعادل سريعاً، بعد تسديدة يسارية متقنة داخل منطقة الجزاء من لورينسي دو في الدقيقة 43.

وعاد البطائح للتقدم مرة أخرى بهدف محمد راشد في الدقيقة 59.

وأكد البطائح تفوقه بالهدف الثالث الذي سجله أناتولي في الدقيقة 64.

وقال رادوي مدرب البطائح بعد المباراة: كان من المستحيل ان نخسر أمام خورفكان، والفوز تحقق بسبب لحمة الفريق ولحمة غرفة الملابس وقوة شخصية اللاعبين والفريق بصفة عامة.

وتابع: استحوذنا وسجلنا وتقدمنا وتعادلوا علينا،وبين الشوطين قلت للاعبين مستحيل ان نخسر اليوم نظراً لما تقدمونه من أداء رائع وجميل، ونتيجة الفوز عادلة ولا أحد يستطيع أن يتحدث عنها.

وأكد«كانت الروح عالية وقتالية حاضرة في كل سنتيمتر في الملعب وكنت مرتاحاً من قوة الأداء والروح القتالية واليوم عرفت جيداً ان لاعبي فريقي يستطيعون اللعب تحت الضغط، فاليوم روح وأداء ونتيجة وأهداف ملعوبة ولعبت بطريقة هجومية بحتة لان المهاجمين الأربعة للفريق قدموا عملاً كبيراً في التدريبات».