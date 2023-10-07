شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية بطل تحضيرية السباحة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي الحمرية بلقب البطولة التحضيرية للسباحة التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بمسبح نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وذلك بعد أن جمع 46 ميدالية (35 ذهبية و9 فضيات وبرونزيتين اثنتين)، وجاء في المركز الثاني نادي الذيد وحقق 27 ميدالية (8 ذهبيات و15 فضية و4 برونزيات)، فيما حل نادي مليحة في المركز الثالث ب10 ميداليات (ذهبية واحدة و3 فضيات و6 برونزيات).

أقيمت البطولة بمشاركة 152 سباحاً من أندية الشارقة والحمرية ودبا الحصن والبطائح ومليحة والذيد، وشملت 6 فئات عمرية مختلفة، تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

حضر البطولة وشارك في تتويج الفائزين حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسلطان الشامسي وعيسى بن ركن عضوا مجلس الإدارة، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وحسان التومي أخصائي السباحة بالمجلس.

وأثنى محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير على نجاح البطولة والمستويات المميزة للسباحين، وأشاد بمستوى المنافسة الذي تكفل بظهور عدد من الموهوبين والمتميزين، مؤكداً أنهم سيحظون برعاية واهتمام المجلس للارتقاء بمستوياتهم وتطويرها.