شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو يعلن قائمة «الأبيض» لوديتي الكويت ولبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم قائمة «الأبيض»، التي ستدخل في معسكر مغلق في دبي خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويخوض «الأبيض» مباراتين وديتين أمام منتخبي الكويت ولبنان في 12 و17 أكتوبر/ تشرين الأول، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

وضم بينتو بعض اللاعبين الواعدين مثل مدافع الوصل عمر حسين هيكل، وحارس مرمى الشارقة خالد توحيد، ومهاجم العين عيسى خلفان.

وفي ما يلي قائمة المنتخب: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، محمد الشامسي، عبدالله العطاس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، أحمد جميل، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد محمود، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.