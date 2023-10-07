شكرا لقرائتكم خبر عن تألق إماراتي في انطلاقة بطولة العالم لبناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حقق لاعبو الإمارات نتائج مميزة خلال مشاركتهم في اليوم الأول من بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر أند مسز وورلد» والتي تقام منافساتها في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسط مشاركة كبيرة للاعبين الدوليين من 25 دولة.

أسفرت منافسات اليوم الأول، والذي كان مخصصاً للهواة، عن نيل لاعبي الإمارات ذهبية وفضيتين وبرونزية وعدداً من المراكز المتقدمة، حيث نال محمد فرحان الباروت الميدالية الذهبية في كلاسيك فيزيك لطول أعلى من 171 سنتمتراً، ونال المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات بطل الأبطال في كلاسيك فيزيك، وأحرز علي ضاوي الميدالية الفضية في الفيزيك لطول 176 سنتمتراً، وسالم عبد المجيد الميدالية البرونزية في نفس الفئة، فيما أحرز محمد عبد العزيز المركز الرابع في الفيزيك لطول 171 سنتمتراً، وعارف أحمد في المركز الرابع في كلاسيك فيزيك لأعلى من 171 سنتمتراً.

حضر الانطلاقة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بجانب الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وتنطلق عند الساعة العاشرة من صباح السبت منافسات بطولة المحترفين للرجال والنساء.

من جهته، أكد محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة أن اختيار إمارة الفجيرة عاصمة العالم لبناء الأجسام من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة لم يأت من فراغ وإنما جاء نظراً للمكانة التي تتمتع بها الإمارات ونجاحها في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة إلى جانب تميز الفجيرة والتي تمتلك إمكانات كبيره أهَّلتها لنيل هذه الثقة.