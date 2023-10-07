شكرا لقرائتكم خبر عن المرموم تستضيف سباق دي بي ورلد للدراجات للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه الأنظار إلى مضمار القدرة للدراجات الهوائية في محمية المرموم الطبيعية صباح اليوم السبت، حيث تقام النسخة الرابعة من «سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات» الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وتنظمه شركة «فت جروب» تحت رعاية «دي بي ورلد».

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يعد سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات في محمية المرموم إضافة مميزة على قائمة الفعاليات الرياضية السنوية لمجلس دبي الرياضي، ويسهم في تحقيق التنوع الذي نسعى لتحقيقه بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، وخاصة فئة السيدات، حيث تحظى الرياضة النسائية باهتمام كبير ورعاية دائمة من المجلس الذي يحرص على تنظيم الفعاليات الرياضية الجديدة والمتنوعة على مدار العام».

وأضاف حارب: «يسهم السباق في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية في تمكين المرأة وتعزيز ممارستها للرياضة وتطوير مواهب السيدات في هذه الرياضة المتكاملة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة، وتنظيم منافسات مستمرة في مختلف مضامير الدراجات الهوائية التي تنتشر في معظم مناطق دبي».

ويقام السباق ضمن ثلاث فئات، هي الفئة المفتوحة وفئة المواطنات وفئة الفرق التي تشمل فرق الأندية والفرق المجتمعية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية، وتتاح المشاركة في السباق للنساء من عمر 15 فما فوق، ويتضمن التنافس في ثلاث مسافات هي: 70 كيلومتراً وهي مخصصة للمحترفات، ومسافة 40 كيلومتراً المخصصة للهواة، والمسافة الجديدة التي تم إضافتها إلى السباق وهي 15 كيلومتراً وهي مخصصة للمبتدئات والمشاركات الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهن ما بين 15 و24 عاماً.

وقالت روث ديكنسون: «تشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تنامياً سريعاً وتحظى بشعبية كبيرة بين السيدات، ويعود الفضل بذلك إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة، وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي».

وقال نبيل قائد نائب الرئيس التنفيذي، الدعم المؤسسي، دي بي ورلد، بدول مجلس التعاون الخليجي: «يسعدنا استضافة النسخة الرابعة من سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات، والذي يعكس التزامنا بدعم صحة المرأة، وتعزيز مفهوم نمط الحياة الصحي والنشط في مجتمعنا. كمزود لحلول سلسلة التوريد الشاملة في جميع أنحاء العالم، فنحن نطمح إلى دعم الفعاليات التي تربط وتوحد المشاركين من خلال شغفهم للرياضة آملين تحقيق نجاح آخر لهذا الحدث».