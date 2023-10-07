شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لاعباً في قائمة المحترفين والمقيمين بكرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، القائمة النهائية للاعبي الأندية من المواليد، والمقيمين، والمحترفين، والتي ضمت 17 لاعباً، موزعين على الأندية ال8 المشاركة في مسابقات الاتحاد.

وتضم قائمة المحترفين 11 لاعباً هم: المصري محمد حازم الأمين، والتونسي محمد بن صبري (العين)، والدنماركي كريس هولم والكوبي يوداني ريوس (الجزيرة)، والتونسي مجدي بن عمارة (الوصل)، ومواطنه مصباح صانعي (الشارقة)، والكاميروني هوبيرت مندو (دبا الحصن)، والتونسي ريان بن محمود، والبرازيلي أكاسيو ماركوس (شباب الأهلي)، والمصريان أحمد قاسم إبراهيم، وعمر سيد فولي (مليحة).

وضمت قائمة اللاعبين المقيمين، الجزائري عبد الجليل معاشو (النصر)، والتونسي أحمد بن سالم (الوصل)، والجزائري زهير نايم (الشارقة)، كما ضمت قائمة مواليد الدولة، التونسي وسيم بن النوبي (الوصل)، والمصري محمود فايز (الشارقة)، ومواطنه محمد عفيفي زكي (مليحة).