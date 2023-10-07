شكرا لقرائتكم خبر عن غيث بطل «بلايستيشن» جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات بطولة «البلاي ستيشن» التي نظمتها جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بمشاركة 24 لاعباً من منتسبي الجامعة، قدموا مستويات جيدة وقوية طوال منافسات البطولة، استطاع خلالها الطالب غيث عبد الله من كلية الهندسة الظفر بالمركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه محمد حازم من كلية الصيدلة والذي حل في المركز الثاني، فيما نال الطالب أحمد محمد قدورة من كلية الهندسة المركز الثالث.

وقام الدكتور سامح خميس مدير القبول والتسجيل، والدكتور ملحم الدوري عميد كلية الهندسة بتتويج الفائزين، بحضور رمزي غنيم المشرف الرياضي وجمع غفير من هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة بالنجاح الذي حققته البطولة والمستوى والمهارات العالية التي أظهرها الطلاب،مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بالجانب الرياضي والترفيهي والاجتماعي لإثراء الحياة الجامعية.