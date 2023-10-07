شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» و«أبوظبي لألعاب المضرب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب بشأن دعم وتطوير خدمات أصحاب الهمم وتعزيز مشاركاتهم الرياضية، حيث يتم التعاون والعمل المشترك من خلال إدراج ألعاب المضرب ضمن جدول المنافسات الرياضية على مستوى المؤسسة، وتشجيع منتسبيها على ممارسة اللعبة، وتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها النادي لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة لتدريبهم ولإقامة البطولات الرياضية المحلية والدولية.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، الدكتور حمد عبدالله المحياس رئيس مجلس الإدارة، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم مؤسسة زايد العليا ورش ومحاضرات توعوية لموظفي نادي أبوظبي لألعاب المضرب فيما يخص كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وتشجيع مشاركتهم في مسابقات النادي، والذي يلتزم بإعداد وتنفيذ برامج وخطط تدريبية للاعبين من تلك الفئات،وتقييم وقياس تطور مستواهم فنياً ومهارياً وبدنياً، وبتوفير المدربين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ التدريبات وفقاً للبرامج المعتمدة والمتفق عليها، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي الكامل لتنفيذها، وكذلك عند تنفيذ المنافسات والبطولات على المستوى المحلي أو الإقليمي، وإشراك المؤسسة في الورش والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها نادي أبوظبي لألعاب المضرب، ودعم وتسويق منتجات أصحاب الهمم.

رحب عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، مشيداً بما يهدف إليه النادي للعمل على تحقيق انجازات رياضية لدولة الإمارات على المستويات الإقليمية والدولية، وقال: «الرياضة مهمة جداً لأصحاب الهمم لأنها تعزز جهود تمكينهم ودمجهم في المجتمع، ومؤسسة زايد العليا تسعى من خلال الأندية الرياضية التابعة لها لأتاحه المجال أمام تلك الفئات سواء منتسبيها أو غيرهم لممارسة الرياضة على أيدي كوادر تدريبية مؤهلة».

من ناحيته قال اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻴﺎس رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﻀﺮب: «ﺑﻜﻞ اﻋﺘﺰاز وﺳﻌﺎدة ﻏﺎﻣﺮه ﻧﻮﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ زاﻳﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ، ومن المؤكد أن أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﻔﺨﺮ أن ﻧﺴﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف واﻟﺮؤى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح».