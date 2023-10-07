شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تعقد ورشة المديرين الرياضيين للأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، ورشة المديرين الرياضيين للأندية المحترفة، وحضر الورشة، التي عقدت بدبي، جاريث جون مدير التطوير الفني برابطة المحترفين، وخبراء من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والمديرين الرياضيين بالأندية المحترفة، وممثلون عن الرابطة.

وتم خلال الورشة استعراض كافة المشاريع الفنية التطويرية، حيث تأتي هذه الورشة للتأكيد على أهمية المدير الرياضي في رسم وتطوير الاستراتيجية الرياضية الخاصة بالنادي، ووضع الخطط التطويرية من الناحية الفنية، لتحقيق المستهدفات، ضمن الرؤية المؤسسة الشاملة للنادي، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الرابطة تهدف إلى تطوير كوادر أندية المحترفين، ضمن جهودها للارتقاء بكافة عناصر لعبة كرة القدم، والسعي لتطويرها وفق خطتها الاستراتيجية 2020-2030، من خلال استقدام استشاريين روّاد في صناعة كرة القدم العالمية.