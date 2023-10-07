شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدان: مواجهة الجزيرة ليست سهلة لشباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الصربي بوجدان بلانيتش مدافع شباب الأهلي جاهزية فريقه لمباراة الجزيرة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء السبت على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة وتتطلب بذل أقصى الجهود للاستمرار على طريق تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف اللاعب:«المباراة ستكون بطابع تنافسي كبير جداً بين الفريقين وتتطلب منا بذل أقصى جهودنا فمنافسنا جيد ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين،وأتمنى استمرارنا في تحقيق النتائج الجيدة، فبعد فوزنا على الوحدة في الجولة السابقة علينا مضاعفة الجهود وتقديم كل ما لدينا وتحضيراتنا تمت بشكل جيد استعداداً للمواجهة الكبيرة وجميع اللاعبين لديهم الحرص على بذل قصارى الجهود من أجل إسعاد جماهيرنا الذي يقف بجانبنا لمؤازرتنا دائماً».