شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يواجه مصر وإيطاليا وأمريكا في مونديال الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، المقررة في الإمارات منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وتستضيف دبي منافسات النسخة ال12 للمونديال، من 15 إلى 25 فبراير/ شباط 2024، بمشاركة 16 منتخباً، وتقام المباريات على ملعب حي دبي للتصميم.

وأجريت مراسم القرعة، مساء الجمعة، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة المحلية للبطولة، وممثلي الاتحاد الدولي (فيفا)، ووفود المنتخبات المشاركة.

وشارك في إجراء القرعة، هايمي يارزا مدير البطولات في الفيفا، وعاونه كل من بخيت سعد، نجم منتخب الإمارات السابق لكرة القدم، وكريستيان كاريمبو، نجم منتخب فرنسا السابق.

وأسفرت نتائج القرعة في باقي المجموعات عن وقوع منتخبات تاهيتي وإيران وإسبانيا والأرجنتين في المجموعة الثانية، واليابان والسنغال وبيلاروسيا وكولومبيا في المجموعة الثالثة، والبرازيل والبرتغال وعمان والمكسيك في المجموعة الرابعة.

وفي كلمة مصورة وجّهها السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، عبّر عن شكره لجهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة لاستضافة هذه النسخة، ولاتحاد الإمارات لكرة القدم على جهوده في هذا الصدد.

وأكد إنفانتينو ثقته بقدرة منتخب الإمارات على ترك انطباع إيجابي في ظل المستويات العالية التي قدمها في الفترة الماضية على مستوى القارة الآسيوية، مع التأكيد على طموحات جميع المنتخبات المشاركة في تقديم أفضل ما لديها.