شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات النسخة 12 لدوري القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح نادي الشارقة للفروسية منافسات النسخة 12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز السبت، إيذاناً بإنطلاقة فعاليات برنامج منافسات وبطولات قفز الحواجز في الموسم الجديد والذي يتضمن 11 منافسة أسبوعية، يستضيفها 6 من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، هي نادي الشارقة للفروسية، نادي أبوظبي للفروسية، مركز الإمارات للفروسية، أكاديمية بوذيب للفروسية، نادي العين للفروسية والرماية والجولف ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، ويشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجين، راعية الدوري، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، كما يتضمن موسم القفز 20 بطولة دولية من جميع التصنيفات، وتنظمها أندية الفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

تشتمل منافسات الأسبوع الأول 10 منافسات، بمجموع جوائز 170 ألف درهم، وتقام السبت والأحد، وتجري 8 منها على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، ومنافستان على الميدان الخارجي، ومن المتوقع أن تأتي تصاميم مساراتها بما يناسب بداية عودة الفرسان والخيول إلى ميادين القفز في الموسم الجديد، مع تدرج في ارتفاعات الحواجز حسب مستوى الفئات.