شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يهزم حتا ويواصل صحوته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل اتحاد كلباء نغمة الانتصارات بالفوز المثير الذي انتزعه من ضيفه حتا 2-1 خلال اللقاء الذي جمعهما الجمعة على ملعب كلباء في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس من دوري أدنوك للمحترفين.

بهذا الفوز الذي يعد الثاني على التوالي لـ «النمور» في المسابقة، والأول على حتا في عهد الاحتراف، يرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط قافزاً للمركز الخامس مؤقتاً في انتظار ما تسفر عنه بقية المباريات، فيما بقي حتا قابعاً في المؤخرة بدون رصيد في ظل الخسارة الخامسة على التوالي.

لم يجابه اتحاد كلباء مشقة كبيرة في انهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين من خلال الضغط الهجومي الذي بدأ به المباراة والتفوق الواضح عبر امتلاك منطقة الوسط وزمام المبادرة وشن الهجمات المتوالية افتتحها البرازيلي لياندرو سباداسيو بتسديدة مباغتة تألق معها الحارس سالم خيري، قبل أن ينجح السلوفيني أندرياس فومبيرجر في خطف الهدف الاول عند الدقيقة 22 بضربة رأسية خادعة مستغلاً الكرة العرضية لزميله دانيل بيسا أبرز نجوم المباراة، والذي أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 47 من ركلة جزاء ارتكبها معه المدافع الكسندر مركل، في المقابل الفريق الحتاوي لم تكن له خطورة تذكر أو ردة فعل واكتفى بالتكتل الدفاعي وبعض المحاولات الخجولة طوال الـ45 دقيقة الأولى.

فاجأ حتا أصحاب الأرض بهدف مع انطلاقة الحصة الثانية أحرزه المغربي أيمن رشوق (على الطائر) في الدقيقة 59 من صناعة البديل خالد الأصبحي، لتشتعل المباراة إثارة وندية وكاد الإيراني مهدي قائدي ان يضيف الهدف الثالث لكلباء من الكرة التي تهيأت له في مواجهة المرمى لكنه لم يتعامل معها بالشكل المطلوب وسددها في احضان الحارس خيري، وواصل «النمور» اهدار الفرص من جانب بيسا وقائدي الذي لم يكن في يومه وأهدر 3 انفرادات بالحارس سالم خيري الذي استحق نجومية المباراة، فيما نال فيرنون دي ماركو لاعب حتا البطاقة الحمراء في الثواني الأخيرة بسبب الخشونة الزائدة ليطلق الحكم سلطان عبدالرزاق صافرة نهاية المباراة بفوز كلباء 2-1.