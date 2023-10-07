شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فحص العيّنة الثانية.. بوجبا يفشل في اختبار المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلنت شبكة «سكاي سبورتس»، ووكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الجمعة، أن نتيجة فحص مضاد للعيّنة الثانية لبول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، جاءت إيجابية، بعد ثبوت وجود هرمون تستوستيرون.

وأوقف بوجبا مؤقتاً، الشهر الماضي، بعد فحص تم إجراؤه بعد فوز يوفنتوس 3-صفر على أودينيزي في افتتاح موسم الدوري المحلي يوم 20 أغسطس/ آب الماضي، وكشف عن وجود هرمون تستوستيرون، وهو هرمون يزيد من قدرة الرياضيين على التحمّل.

ورفضت المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات التعليق على قضية بوجبا، متعللة بقواعد الخصوصية. ورفض يوفنتوس التعليق على القضية. وقالت وكيلة أعماله رافاييلا بيمنتا في ذلك الوقت، إن بوجبا لم يكن ينوي أبداً انتهاك القواعد.

وإذا ثبتت إدانته بتعاطي المنشطات، فمن الممكن أن يتم إيقاف بوجبا لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. وسينتهي عقد بوجبا مع يوفنتوس في يونيو/ حزيران 2026.

وكان بوجبا البالغ من العمر 30 عاماً بديلاً لم يتم الدفع به في الفوز على أودينيزي.