شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يفوز في الثانية الأخيرة.. ومدرب الوحدة غاضب من مهاجميه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

قلب بني ياس الطاولة على الوحدة وفاز عليه في الثانية الأخيرة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الشامخة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولعب العنابي منقوصاً بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 لطرد مدافعه عبدالرحمن صالح.

ورفع "السماوي" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس المؤقت،وتجمد رصيد العنابي عند 6 نقاط.

وعاد السماوي الى سكة الانتصارات بالفوز الثاني بينما تلقي العنابي الخسارة الثالثة في الدوري من أصل 5 مباريات.

تقدم الوحدة عن طريق الأرجنتيني فاكوندو( 25 )ونجح السماوي في العودة من ركلة جزاء سددها الألباني سولجمانوف( 85 )ونجح يوسف نيكاتيه في تسجيل هدف الفوز برأسية في الدقيقة 99.

وقال موسيماني مدرب الوحدة بعد المباراة انه لايستطيع ان يعلم لاعبي فريقه كيف يسجلون بعدما أهدروا الكثير من الفرص تسببت بخسارة"العنابي" أمام شباب الأهلي ثم بني ياس.

وتابع:أنا كمدرب لاأستطيع ان أعلم اللاعب كيف يسجل.

وشهد الشوط الأول أفضلية للوحدة منذ انطلاقته وهدد مرمى الحارس فهد الظنحاني في مناسبتين حتى تمكن الأرجنتيني من وضع العنابي في التقدم بهدف رأسي جميل من صناعة الروسي بكاييف.

واستمرت افضلية الوحدة حتى الدقائق التي شهدت طرد عبدالرحمن صالح ونتيجة للنقص تقدم السماوي وشكل تهديدات على مرمى محمد الشامسي.

وفي الشوط الثاني بدأ بني ياس اللعب بجدية في استغلال النقص العددي في الوحدة وأضاع فرصتين عن طريق النوبي وسولجمانوف وأعتمد الوحدة على المرتدات ووصل إلى مناطق بني ياس ولكنه لم يوفق في إضافة الثاني.

وعاد بني ياس للمباراة بهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم على علاء الدين زهير بعد العودة لتقنية الفار،تصدى للركلة الألباني سولجمانوف مسجلاً منها التعادل، ثم نجح يوسف نيكاتيه في تسجيل هدف الفوز.