شكرا لقرائتكم خبر عن أبها و«قذيفة إيكامبي» يوقفان سلسلة النصر ورونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وضع أبها صاحب المركز الخامس عشر في الدوري السعودي حداً لسلسلة انتصارات نادي النصر فارضاً التعادل على الأخير 2-2 على ملعب الأول بارك ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة، وصعد مؤقتاً إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يلعب مع جاره الأهلي،وأصبح رصيد أبها الذي كسب نقطة ثمينة 7 نقاط لكن مركزه لم يتغير.

سيناريو المباراة كان درامتيكياً، حيث تقدم النصر 2-0 عن طريق البرتغالي أوتافيو والبرازيلي تاليسكا في الدقيقتين 3 و28،وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 36 من ركلة جزاء نفذها بنجاح التونسي سعد بقير.

وبينما النصر يحاول تأمين انتصاره،خطف البرازيلي إيكامبي هدف التعادل لأبها من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2.

ولم ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في التسجيل للمرة الأولى بعد 6 مباريات متوالية في الدوري،ولاحت أمام «الدون» أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل لكنه أخفق على غير العادة.

وسجلت المباراة بعد صافرة النهاية ابراز الحكم الجواتيمالي ماريو أسكوبار البطاقة الحمراء لسلطان الغنام ظهير النصر بعد نهاية المباراة، وينتظر أن تقوم لجنة الانضباط باتخاذ إجراء حسب تقرير الحكم.

وبهذا التعادل توقفت سلسلة انتصارات النصر عند 10 مباريات على التوالي في مجمل المشاركات المحلية والقارية التي حققها خلال 42 يوماً بواقع مباراة في كل 4 أيام تقريباً.

وأعلن البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر مسؤوليته عن التعادل،مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة «أنا المسؤول الأول عن النتيجة،لا أحد يتحمل من اللاعبين الأساسيين ولا البدلاء التعادل،أنا فقط المسؤول».

وتابع:قدمنا بداية واعدة وسجلنا هدفين لكننا أصبنا بانخفاض في المستوى ليسجل المنافس في مرمانا،وفي الشوط الثاني كنا في وضعية جيدة قبل أن نفقد توازننا في أواخر الشوط الثاني،بعد 10 انتصارات شعورنا بمرارة التعادل،إنها نتيجة مؤسفة بالنسبة لنا.

وختم حديثه:هذا لا يعني أننا سنفقد الشغف والروح من أجل تحقيق لقب الدوري،سنعمل ونطور من ادائنا ونعود من جديد للفوز في الجولات القادمة.