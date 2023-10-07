شكرا لقرائتكم خبر عن منغوليا تستفيد من تجربة دبي في سباقات الخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، مع أودونباتار شيجيخو السفير فوق العادة والمفوض لمنغوليا لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات والاستفادة من تجربة وخبرات نادي دبي لسباق الخيل في تطوير سباقات الخيل وصناعتها في منغوليا.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء العظب لأودونباتار شيجيخو، الذي أكد أن سباقات الخيل تعتبر ثقافة منغولية متجذرة.

وقال: «بحثنا مع اللواء العظب سبل تعزيز التعاون في مجال سباقات الخيل، ويمكننا إنجاز الكثير من العمل المشترك خاصة أن موسم السباقات في الإمارات يستمر من أكتوبر وحتى إبريل وفي منغوليا من مايو وحتى أكتوبر وهذا يوفر الفرصة للكثير من العمل المشترك».

وأضاف: «نحاول الاستفادة من بيئة السباقات ومرافقها المذهلة في دبي وخبراتها في تنظيم وتطوير السباقات والفروسية في منغوليا».

وقال اللواء الدكتور محمد العظب: «ناقشنا مع السفير العلاقات والشراكة المستقبلية، ونعلم أن منغوليا دولة مهمة في مجال سباقات الخيل والفروسية من حيث الثقافة وعدد الخيول والقيمة الاقتصادية، ونقل لنا السفير رغبتهم في تطوير هذا المجال والاستفادة من تجربة نادي دبي لسباق الخيل الكبيرة والغنية في هذا المجال».