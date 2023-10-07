شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة رماية الأسلحة المرخصة في الظفرة تواصل إثارتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف نادي الظفرة للرماية بمنطقة الظفرة تصفيات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، لفئتي المسدس 9 ملم، والبندقية سكتون 0.22، وكانت تصفيات فئة المسدس 9 ملم انطلقت الخميس بمشاركة 400 رامٍ، وتواصلت التصفيات الجمعة بمشاركة 400 رامٍ أيضاً في فئتي البندقية سكتون والبندقية 308.

ويشهد اليوم السبت تصفيات البندقية سكتون للناشئين بمشاركة 100 رامٍ، ثم تقام منافسات البندقية 223 بوجود 200 رامٍ، فيما يشارك 200 رامٍ أيضاً في منافسات البندقية 308 يوم الأحد.

وأكد عبدالله حمد المري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية هذه البطولة في تنمية وتطوير قدرات المواطنين في رياضة الرماية بأسلحتهم الشخصية المرخصة، وتعزيز شغف المنافسة بينهم، واكتشاف أصحاب المواهب، وتمكينهم من التنافسية للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

وأثنى المري على الجهود المبذولة من اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي تنطلق على مستوى الدولة بالأندية التخصصية، وحرصها على إطلاق هذه البطولة، وتوفير جميع أسباب نجاحها وتميزها، حتى تمثل دافعاً للمواطنين من أجل المشاركة في فعالياتها مستقبلاً.

وأضاف: «نادي الظفرة للرماية بتوجيهات سالم سعيد السبوسي وضع جميع إمكاناته وقدراته الفنية والتنظيمية لدعم نجاح التصفيات، واستضافة المشاركين، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تنمية المهارات».