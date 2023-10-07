شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في ربع نهائي «ميني فوتبول» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد ساحة النسخة الأولى من بطولة كرة القدم المصغرة (ميني فوتبول ) في السابعة من مساء اليوم السبت 4 مباريات في الدور ربع النهائي.

تجمع مواجهات الليلة على ملاعب دبي بولارز في داون تاون دبي: بلدية دبي مع النجوم في المباراة الأولى المقررة عند السابعة مساء، وتليها المباراة الثانية عند الثامنة والربع بين روزبيري العالمية وأكاديمية الريس، والمباراة الثالثة في التاسعة والنصف مساء بين أدنوك وكلباء، والمباراة الرابعة في العاشرة و45 دقيقة بين سبورت فورأول وجالاكسي وايرز.

ويسدل الستار على البطولة بحفل الختام المقرر غداً الأحد بمباراتي الدور نصف النهائي ومباراة النهائي على ملاعب دبي بولارز أيضاً.

وأكد سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بحفل الختام المقرر الأحد حيث تم توجيه الدعوة إلى هيئة الرياضة ومجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم وعدد كبير من المؤسسات والشخصيات الرياضية.

وقال العاجل: سعادتنا كبيرة كون اللعبة استقطبت جماهيرية خاصة وتعتبر نوعية ستفيد اللعبة كثيراً في المستقبل وأتمنى التوفيق لجميع الفريق في تقديم أفضل المستويات في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباراة مسك الختام التي سوف تحظى بحضور إداري وجماهيري كبير.