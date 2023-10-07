شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» يحتفل بإنجاز الرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي دبي لأصحاب الهمم بفريق الرماية بعد تأهل اللاعبتين عائشة المهيري وعائشة الشامسي لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» ومشاركة فريق رماية المسدس للإعاقة السمعية في أولمبياد الصم بالبرازيل 2022 وهانوفر 2023.

وأشاد ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي بالرماية، مؤكداً أنها تسير على الطريق الصحيح وفق النهج المرسوم بروح الفريق الواحد، مما كان له المرود الإيجابي على تواجد البطلتين عائشة المهيري وعائشة الشامسي في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية، وقال إن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وفر كل الإمكانات لفريق الرماية من أجل أن يحقق طموحاته المطلوبة والتواجد في أهم المحافل.

وأكد أحمد الحمادي مدير إدارة النشاط الرياضي أن فريق الرماية بذل جهداً كبيراً خلال مشاركاته في المحافل القارية والدولية مما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه لتعزيز هذه المكتسبات في المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وأكدت اللاعبتان عائشة المهيري وعائشة الشامسي أن تأهلهما للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية ثمرة دعم القيادة الرشيدة والاهتمام الذي ظل يوليه مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم لفريق الرماية من أجل أن يحقق اللاعبون واللاعبات طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال المدرب محمد حسين إن أصحاب الهمم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل رسم صورة طيبة عن الرماية في جميع المحافل، متطلعاً إلى أن يحققوا المراد في «بارالمبية باريس».