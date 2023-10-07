شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي: لا منافس للبطائح في كرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أثار عبدالله راشد الفلاسي نجم كرة قدم الصالات في الإمارات، من خلال تألقه على مستوى المنتخب الأول وناديه البطائح، جدلاً واسعاً بتصريحاته المثيرة عقب تتويج فريقه ببطولة كأس السوبر على حساب خورفكان.

وقال نجم «الأحمر البطحاوي»: سعادتنا كبيرة بالبداية القوية للموسم، فقد توجنا ببطولتين (كأس السوبر وكأس الاتحاد) خلال أسبوع، في كأس الاتحاد حققنا الأصعب فقد صعدنا إلى نصف النهائي ومن بعدها النهائي، على الرغم من أننا كنا في المركز الثالث في مجموعتنا، بعد خسارة مباراتين أمام الحمرية واتحاد كلباء.

وعن منافس البطائح على البطولات قال: لا ينافس البطائح إلا البطائح، على الرغم من صعوبة المباريات.

ورأى أن كرة الصالات في الإمارات قوية، وقال: على الرغم من أن المنافسة تتألف من 6 أندية، فإن الإثارة الفنية والجماهيرية والإعلامية حاضرة والتنافس والتقارب في المستويات أيضاً حاضر، والدليل أن المباريات تنتهي بفارق هدف كما حدث بين البطائح ودبا الحصن في نهائي كأس الاتحاد، ومباراتنا مع خورفكان وصلت إلى ركلات لترجيح، لكن على الرغم من كل ذلك يظل فريق البطائح هو العلامة الفارقة في اللعبة.

وعن احتفالياته بإخراج لسانه بعد «الهاتريك» في شباك كلباء قال: لقد كانت مباراة صعبة علينا، وسعادتنا كانت لا توصف، لأننا وصلنا عبرها إلى النهائي، وجئنا من بعيد جداً.

وعن تصريحه المستفز بالنسبة للأندية الأخرى، قال: لا أستفز أحداً؛ بل تجمعني علاقات طيبة وقوية مع جميع لاعبي الأندية وما يحدث في المباريات ينتهي داخل الملعب، وغالباً ما نكون لاعبي أندية معاً عقب نهاية التدريبات والمباريات، وتظل كرة الصالات لعبة عائلية، وباسمي ونيابة عن زملائي اللاعبين أتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي على دعم اللعبة بالحضور والمشاركة والمتابعة في كل النهائيات، وتوجيه النصائح والإرشادات للجميع، ونشكر اللجنة التنفيذية وإدارات الأندية التي أسهمت في المحافظة على بقاء اللعبة التي فرضت نفسها بقوة.