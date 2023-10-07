شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد تاريخي للإمارات في «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين و(وام)

رفع منتخبا الجوجيتسو والفروسية أمس الجمعة رصيد الإمارات بدورة الألعاب الآسيوية ال19 بهانغتشو إلى 16 ميدالية ملونة، وهو الأكبر في تاريخ مشاركتنا في ال«آسياد».

كان أكبر رصيد حققته رياضة الإمارات في «آسياد جكارتا» عام 2018، عندما حصدت 13 ميدالية، قبل أن يمحو رياضيونا هذا الرقم في النسخة الحالية، مع وجود فرصة لزيادة الغلة في ظل خوض منتخبنا الوطني للجوجيتسو منافسات اليوم السبت التي ستشهد مشاركة العديد من الأبطال المرشحين لحصد الميداليات الملونة مثل فيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وشما الكلباني، ومهرة محفوظ.

تألقت الجوجيتسو ونالت 3 ميداليات أمس، بينها ذهبية لأسماء الحوسني، في حين عاد منتخب قفز الحواجز للتميز بعد نيل فضية وبرونزية الفردي، عن طريق كل من عمر المرزوقي وعبدالله المري على الترتيب، بعدما كان حصد برونزية الفرق في وقت سابق بالدورة.

وسجل عمر المرزوقي زمناً قدره 39.68 ثانية، فيما سجل عبدالله المري 42.45 ثانية عقب تأهل الفارسين إلى الجولة النهائية التي شهدت مشاركة 25 فارساً وفارسة، وذلك قبل خوض جولة «التمايز» التي توج فيها فرسان الإمارات بالمركزين الثاني والثالث، فيما حصد الفارس السعودي عبدالله الشربتلي الميدالية الذهبية لمسابقة الفردي بزمن 39.68 ثانية.

ثمرة الدعم

وأوضح الفارس عبدالله المري أن الميدالية البرونزية ثمرة الدعم الكبير الذي يحظى به منتخبنا الوطني من قيادتنا الرشيدة، وقال: وجدنا كل الدعم منذ بداية المعسكر، ما كان له أثر إيجابي في نفوسنا وتحفيزنا على انتزاع أحد المراكز المتقدمة في هذه الدورة التي تسبق أولمبياد باريس وسنبذل المزيد من الجهود حتى نحقق نتائج أفضل في المستقبل.

وتابع: وبالرغم من وجود نخبة من الفرسان في المنافسة كنا واثقين بقدرتنا على الظفر بأحد المراكز الأولى وحظوظنا وافرة في الفوز، كما كنا موفقين في اجتياز الحواجز دون أخطاء، وهي ميزة غير مسبوقة لفرسان الإمارات في بطولة آسيوية بهذا المستوى.

وأشاد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، بالنتائج المميزة التي حققها فرسان الإمارات بعد حصد 3 ميداليات، وهو إنجاز غير مسبوق لفروسية الإمارات في هذه الألعاب، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة، والفروسية على وجه الخصوص.

وقال: لقد حظي المنتخب بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وأكد محمد إبراهيم الناخي إداري منتخب الإمارات للفروسية أن الميداليات الثلاث لمنتخب قفز الحواجز جاءت ثمرة لكل الدعم الذي حظي به المنتخب الوطني للفروسية والجهود الكبيرة التي بذلها الفرسان خلال الاستعدادات للدورة.

مواصلة الإنجازات

واصل أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو حصد الميداليات، حيث نجحوا في رفع رصيد اللعبة إلى 7 ميداليات بعد الفوز بذهبية وبرونزيتين عن طريق البطلة أسماء الحوسني ( ذهبية) في وزن 52 كجم، وشمسة العامري( برونزية) في وزن 57 كجم، ومهدي العولقي ( برونزية) في وزن 77 كجم.

وعاشت بعثة منتخب الجوجيتسو (برعاية مبادلة للاستثمار ) أمس لحظات تاريخية مع عزف السلام الوطني للدولة على منصة التتويج لليوم الثاني على التوالي والذي رافقه رفع علم الدولة في صالة لينبو شيوشان.

حضر مراسم التتويج في صالة البطولة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، رئيس بعثة الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، واليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي.

وتلقت البعثة اتصالاً هاتفياً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حيث هنأ الفائزين، وطالب باقي اللاعبين الذين سيتنافسون السبت ببذل أقصى الجهد من أجل صعود منصة التتويج مجدداً، ورفع رصيد البعثة إلى عدد أكبر من الميداليات الملونة.

وحرص محمد سالم الظاهري على الالتقاء باللاعبين واللاعبات وتهنئتهم على الإنجاز، وتشجيع من سيتنافس منهم السبت على بذل الغالي من أجل رفع علم الدولة، وترجمة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة إلى إنجازات على أرض الواقع.

وهنأ حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية البعثة على الإنجازات من خلال اتصال هاتفي مع محمد سالم الظاهري رئيس الوفد.

وتلقت البعثة تهنئة وزير الشباب والرياضة الكازاخستاني يرميك مارزيكباييف الذي أشاد بالمشروع الإماراتي للجوجيتسو خلال حديثه مع فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، كما أشاد بجهود عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي التي قادت آسيا لتكون الرقم الصعب في المشهد العالمي للجوجيتسو.

فخر بالإنجاز

من ناحيتها أكدت البطلة أسماء الحوسني أنها فخورة بالإنجاز الذي حققته، وأهدت الميدالية الذهبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعمهما الكبير للجوجيتسو، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرعايتها ودعمها للمرأة الإماراتية من أجل تمكينها في كل المجالات.

وقالت أسماء الحوسني: «أستعد لهذه الدورة منذ 4 سنوات، وكنت على ثقة بتحقيق إنجاز لأن الفتاة الإماراتية حينما تحصل على الفرصة والدعم تحقق الهدف مهما كانت صعوبته.. كانت أسعد لحظة في حياتي حينما ارتفع علم الإمارات في الصين مع عزف السلام الوطني، تعبنا كثيراً ووصلنا الليل بالنهار في التدريبات والمعسكرات والبطولات من أجل هذه اللحظة التاريخية».

وفي السياق ذاته أكدت شمسه العامري الفائزة ببرونزية وزن 57 كجم أنها استفادت الكثير من الدروس من تلك البطولة، وأولها التمسك بأعلى درجات التركيز طوال النزال، لأن النقاط تضيع في أجزاء من الثانية.

وقال مهدي العولقي صاحب برونزية 77 كجم: كنت أتمنى الفوز بالذهب، الا أن التوفيق لم يحالفني في الثواني الأخيرة بنصف النهائي.

منافسات اليوم

وفي سياق متصل تجاوز كل من فيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وشما الكلباني، ومهرة محفوظ إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في نزالات اليوم التي تم تخصيصها لوزنين فقط هما 63 كجم للسيدات، و85 كجم للرجال.

وقال فيصل الكتبي قائد المنتخب:«كنت أعرف منذ فترة طويلة أنني سألعب في وزن 85 كجم، وبالتالي لم يكن لدي أي معاناة في ضبط ميزاني، كما أنها ليست المرة الأولى التي أشارك فيها بوزن 85 كجم، حيث سبق لي المشاركة فيه من قبل كثيراً، وأنا متفائل جدا بتحقيق إنجاز بإذن الله، خاصة أننا ندخل البطولة ونحن في صدارة التصنيف القاري».