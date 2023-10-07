شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة العروبة في اختبار الرمس بدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والذي اشتد إيقاعه حماساً وقوة من أجل الفوز وحصد النقاط.

ويلتقي عند الساعة الخامسة و10 دقائق مساء، العروبة المتصدر مع الرمس في ملعب الأخير، ويلعب مسافي مع ضيفه الظفرة، والفجيرة مع جلف يونايتد، ومصفوت مع جلف إف سي، على أن تستكمل مباريات الجولة، مساء الأحد، بأربعة لقاءات أيضاً تجمع دبا الفجيرة مع التعاون، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الحمرية، والذيد مع يونايتد، فيما يخلد سيتي للراحة.

وكانت الإثارة حاضرة بقوة في مواجهات الجولة الماضية التي شهدت تسجيل 25 هدفاً عبر 5 انتصارات وثلاثة تعادلات، كان أبرزها فوز الوافد الجديد يونايتد على دبا الفجيرة، أبرز المرشحين على بطاقتي الصعود 2-1، بجانب الفوز الثمين الذي انتزعه العروبة في الأنفاس الأخيرة من جاره الفجيرة عبر «ريمونتادا» مثيرة 2-1، عزز بها الفريق العرباوي صدارته للترتيب العام برصيد 12 نقطة «العلامة الكاملة»، كما حقق الظفرة فوزاً غالياً على حساب دبا الحصن في الوقت القاتل 2-1 أيضاً، فيما أسفرت بقية النتائج عن فوز التعاون على الرمس 2-صفر، ومسافي على جلف إف سي بنفس النتيجة، وتعادل العربي والجزيرة الحمراء 3-3، ومصفوت مع جلف يونايتد 2-2، والذيد مع سيتي 1-1، وأشهر حكام الجولة 32 بطاقة صفراء، مقابل حالتي طرد كانتا من نصيب الذيد والجزيرة الحمراء.