شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الصدارة بين شباب الأهلي والجزيرة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

يشهد ثاني أيام المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين الوصل وعجمان، بينما تشهد المواجهة الثانية قمة من العيار الثقيل بين الجزيرة وشباب الأهلي سيكون عنوانها الصدارة.

ويسدل الستار على مباريات الجولة غداً الأحد مع مباراتين، تضم الأولى الإمارات مع الشارقة، بينما يلتقي النصر مع العين في موقعة من عبق الماضي.

الجزيرة * شباب الأهلي

تستقطب مباراة الجزيرة الرابع (9 نقاط) وضيفه شباب الأهلي الوصيف (12 نقطة) كل الأضواء، ذلك أنها سترسم حظوظ الفريقين في الوقت الراهن وقدرتهما في الصراع على قمة جدول الترتيب.

وسيتصدر شباب الأهلي منفرداً في حال فوزه، بانتظار مباراة العين مع النصر، وكذلك فإن انتصار الجزيرة سيعني مشاركته في القمة ولو مؤقتاً.

يراهن شباب الأهلي على صلابة الأداء وجماعية اللعب، وهو ما قد يعد بلقاء هجومي من العيار الثقيل بين فريقين يمتلكان الكثير من أوراق القوة والفعالية الهجومية.

ويحتاج «الفرسان»، إلى تكرار مشهد انتصار اللقب «الموسم الماضي، حين حول تأخره أمام المنافس بهدفين إلى فوز بالثلاثة، وهو ما عبر له الطريق نحو بلوغ منصة اللقب الثامن.

ويراهن الفريق الأحمر كذلك على قدرات النجم الأرجنتيني كارتابيا في حال مشاركته ولاسيما أنه خرج مصاباً في لقاء الوحدة الماضي، في الوقت الذي يحتاج مؤنس دبور إلى أن يواصل المضي قدماً على درب مغازلة الشباك، واستغلال الفرص أمام مرمى الحارس علي خصيف.

وفي حال فوزه سيكون الخامس على التوالي ل«الفرسان»، الذي وصل إلى هذا الإنجاز وحصد 15 نقطة بعد أول 5 جولات مرتين في فترة الاحتراف.

وسينال علي مبخوت مهاجم الجزيرة الذي سجل سابقاً 13 هدفاً في شباك«الفرسان» الأضواء بعدما صام عن التسجيل في آخر مباراتين، ولم يكمل دقائق المباراة الأخيرة أمام البطائح، بعدما فضل المدرب دي بور إراحته.

ولا يملك «فخر العاصمة» من خيار سوى ضمان الفوز، حتى يبقى في المنافسة، لاسيما أن خسارة ثانية على أرضه في أول 5 جولات ستعقد من مهمة الفريق في اللحاق بالمنافس الأحمر أو بالزعيم العيناوي في القادم من الجولات.

الوصل * عجمان

يريد الوصل ثالث الترتيب العام (10 نقاط) نسيان مرارة التعادل المر مع خورفكان، حين أضاع التقدم بثلاثية نظيفة، ليخرج متعادلاً 3-3 من ملعب الضيف، حين يستقبل في زعبيل ضيفه عجمان وصيف القاع بنقطة واحدة.

يخوض عجمان المباراة بحلة فنية جديدة، مع تولي الروماني إيسايلا قيادة الفريق البرتقالي بدلاً من البرازيلي زاناردي المقال من منصبه بعد الخسارة القاسية في المرحلة السابقة بخماسية أمام كلباء.

ويتطلع الوصل إلى استغلال المباراة حتى يسترد نغمة الفوز وضمان البقاء قريباً من أهل القمة، وأن كان الفوز بالنقاط الثلاث سيساعده على ارتقاء الصدارة مؤقتاً.

ويراهن الوصل على قوة الفريق تهديفياً بقيادة الهداف السويسري هاريس، في وقت يحتاج فابيو ليما إلى أن يقدم أداء أفضل مما ظهر به في خورفكان، وإن كان قد وضع بصمته ال 150 في تاريخ الدوري تهديفياً.

أما على مستوى الشق الدفاعي، فسيتوجب على المغربي بوفنتي نسيان الدقائق التسعين التي لعبها في مواجهة النسور، والأخطاء التي وقع بها وتسببت في اهتزاز شباك الحارس السناني.