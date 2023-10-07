شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهزم الوحدة.. والبطائح يتجاوز خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد بني ياس إلى المركز الخامس مؤقتاً في دوري أدنوك بعد فوزه على ضيفه الوحدة 2-1، ولعب «العنابي» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد لاعبه عبدالرحمن صالح. وسجل الأرجنتيني المتألق فاكوندو دانييل في الدقيقة 25 هدف «العنابي»،ثم قلب بني ياس الطاولة بالتعادل عبر الألباني تاولانت من ركلة جزاء.

وسجل الفرنسي نياكتي هدف الفوز في الدقيقة 90+9.

ورفع بني ياس رصيده إلى 7 نقاط، وبقي الوحدة برصيد 6 نقاط.

وصعد البطائح الى المركز السادس بعد فوزه على ضيفه خورفكان 3-1، ليرفع «الأحمر» رصيده إلى 7 نقاط، وبقي خورفكان برصيد 4 نقاط.

تقدم البطائح بهدف سجله ألفارو دي أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وأدرك خورفكان التعادل عبر لورينسي دو( 43).

وعاد البطائح للتقدم مرة أخرى بهدف محمد راشد في الدقيقة 59، ثم أكد تفوقه بالهدف الثالث الذي سجله أناتولي في الدقيقة 64.

وواصل اتحاد كلباء نغمة الانتصارات بالفوز المثير الذي انتزعه من ضيفه حتا 2-1.

بهذا الفوز الذي يعد الثاني على التوالي ل «النمور» في المسابقة، والأول على حتا في عهد الاحتراف، يرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط قافزاً للمركز السابع مؤقتاً، فيما بقي حتا في المؤخرة بدون رصيد.

لم يجابه اتحاد كلباء مشقة كبيرة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين من خلال الضغط الهجومي عبر السلوفيني أندرياس فومبيرجر في الدقيقة 22 بضربة رأسية خادعة مستغلاً الكرة العرضية لزميله دانيل بيسا أبرز نجوم المباراة، والذي أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 47 من ركلة جزاء.

وفاجأ حتا أصحاب الأرض بهدف مع انطلاقة الحصة الثانية أحرزه المغربي أيمن رشوق (على الطائر) في الدقيقة 59 من صناعة البديل خالد الأصبحي، ثم نال فيرنون دي ماركو لاعب حتا البطاقة الحمراء في الثواني الأخيرة.