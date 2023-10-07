فانتازي.. "من أفضل كابتن للجولة الثامنة؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يكشف خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي خططهم لشارة القيادة الخاصة بهم في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "إذا كنت امتلك سون هيونج مين (9.4 مليون جنيه إسترليني) فسأختاره كابتن لهذا الأسبوع، لكن لدي جيمس ماديسون (8 مليون جنيه إسترليني)، وأفكر في تعيينه كقائد".

وأضاف: "بعد أن استقبلت شباك برايتون ستة أهداف أمام أستون فيلا، يمكن أن يكون تعيين محمد صلاح كابتن (12.6 مليون جنيه إسترليني) خيارًا أيضًا".

ومن جانبه قال أوتكارش دالميا: "إنه أسبوع مناسب لتجنب هالاند بسبب مواجهة أرسنال، ويعد سون أو ماديسون أمام لوتون اختيارات رائعة، لكنني أعتقد أن صلاح ضد برايتون الخيار الأفضل كابتن".

وأضافت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أميل حاليًا إلى تعيين ماديسون قائدا للفريق، حيث يواجه فريق لوتون الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة، ومع ذلك يمكنني أيضًا الاعتماد على صلاح ضد برايتون".

وواصل خبير الفانتازي بن كرابتري: "كنت أتمنى أن يُظهر ماركوس راشفورد (8.8 مليون جنيه إسترليني) أي علامات للوثوق به، لكن جميع الأرقام تشير إلى أن سون هو الخيار الأفضل".

وقال نك هاريس: "أنا أتطلع إلى تعيين سون لقيادة الفريق هذا الأسبوع، حيث تبدو مباراة لوتون جيدة جدا".

وأردف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "وضعت سون كابتن للفريق على حساب هالاند في الجولة الخامسة ولم يأت ذلك لصالحي، لكن من المحتمل أن أفعل ذلك مرة آخري".

ومن جانبه قال خبير الفانتازي براس: "أشعر بأن سون أفضل خيار للكابتن، لكن عدم مشاركته في التسعين دقيقة كاملة يثير الشكوك بداخلي، صلاح هو ثاني أفضل كابتن، نظرا لأستقبال برايتون ست أهداف في الجولة السابقة".

واختتم خبير الفانتازي هاري دانيلز: "أفضل سون على كل من صلاح وهالاند، بسبب تألقه ومباريات الجيدة المقبلة، لكن سون يعاني من إصابة، لذلك سأراقب التفاصيل".