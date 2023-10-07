إلغاء هدفين لـ بنزيما.. الأهلي يفوز على الاتحاد في ديربي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

حقق أهلي جدة الفوز على الاتحاد بنتيجة 1-0، في مباراة الديربي التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

سجل فرانك كيسية هدف أهلي جدة والوحيد بالمباراة في الدقيقة 31

شهدت المباراة تسجيل كريم بنزيما هدف في الدقيقة 71، لكنه ألغي بعد العودة إلى تقنية الفيديو" الفار"، كما أحرز الفرنسي هدفا جديدا في الدقيقة الأخيرة وأيضاً ألغي بداعي التسلل.

احتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما رفع الفوز صيد الأهلي إلى النقطة 19 في المركز الخامس.