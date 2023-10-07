شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفظ بثنائية ديانج ومروان عطية فى مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، استمرار أليو ديانج ومروان عطية، لاعبي خط وسط الفريق، فى التشكيل الأساسى بمباراة الإسماعيلى المقبلة.

وشارك ديانج ومروان عطية فى التشكيل الأساسى لمباراة إنبى الأخيرة بكأس مصر والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد، وظهر الثنائى بشكل متميز دفع كولر للاحتفاظ بهم فى مباراة الإسماعيلى لحصد الفوز الثانى في دوري هذا الموسم.

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء الأحد المقبل بمواجهة الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري، وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا، بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

وكان الأهلى قد تأهل إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بعد أن تغلب على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.