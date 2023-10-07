شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أبو سليم الليبى: الزمالك فريق كبير حتى لو مش فى أفضل حالاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شكرى الخطوى، المدير الفنى لفريق أبو سليم الليبى، أن مواجهة الزمالك فى الجولة الأولى ستكون صعبة جدا؛ لأنه فريق كبير يمتلك الخبرات الأفريقية الكبيرة لحسم الأمور.

وقال شكرى الخطوى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك فريق كبير ولديه الخبرات الأفريقية الكبيرة القادرة على حسم أى مباراة".

وأضاف مدرب أبو سليم الليبى: "سنظهر فى أفضل حالاتنا فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك، ونمتلك لاعبين مميزين ولديهم روح قتالية لتقديم أفضل أداء والإعلان عن أنفسهم".

وتابع: "الزمالك فريق كبير حتى لو مش فى أفضل حالاته، وسنقاتل بشدة على خطف إحدى بطاقتى التأهل، وعندما تصل إلى دور المجموعات لا يمكن أن تختار من تواجه، وإنما تكون على استعداد لمواجهة أى منافس والقتال على حظوظك فى التأهل".