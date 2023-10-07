شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: مجموعة بيراميدز قوية وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن مجموعتنا صعبة جدا بتواجد 3 أندية لديها القدرة على التأهل للأدوار النهائية فى دورى أبطال أفريقيا، ولكن جاهزين للوصول لأبعد مكان.

وقال محمود فتح الله، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "المجموعة تضم 3 فرق لديهم القدرة على الوصول للأدوار النهائية، ومجموعتنا قوية للغاية ونسعى للتأهل عن هذه المجموعة".

وأضاف فتح الله: "فريق مازيمبى أصبح أقوى فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا، ولكن لاعبينا جاهزون لعمل بطولة قوية السنة دى".

وتابع: "تركيزنا لا بد أن يكون 100% فى مباريات دورى أبطال أفريقيا، وعندنا تحديات كبيرة الفترة الجاية، ونسعى لتجهيز كافة اللاعبين وأتمنى الوصول لأبعد نقطة فى البطولة والوصول للنهائى".