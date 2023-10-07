شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض إجراء تغييرات على دفاع الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على استمرار محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى، لاعبى الفريق، فى خط دفاع المارد الأحمر بمباراة الإسماعيلى المقبلة بالدوري.

وشارك الرباعى فى التشكيل الأساسى بمباراة إنبى الأخيرة بكأس مصر، والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد ليتأهل لنهائى البطولة.

وظهر محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، مدافعا الأهلى، بشكل متميز خلال مباراة إنبى، كما نجح على معلول فى تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر من ركلة جزاء.

ويستعد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء الأحد المقبل بمواجهة الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري، وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

كان الأهلى قد تأهل إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بعد أن تغلب على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.