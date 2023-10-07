شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 7 / 10 / 2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نايل 2023 /2024، بثلاث مواجهات بين الداخلية والمصرى البورسعيدى، وطلائع الجيش مع مودرن فيوتشر، بجانب مواجهة البنك الأهلي مع الزمالك.

موعد مباراة الداخلية والمصرى

يستقبل فريق الداخلية، في الرابعة عصر اليوم السبت، فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط الداخلية أمام مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية، فيما حقق المصرى فوزا صعبا على فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق الداخلية المركز التاسع فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها ولم يتعادل، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.

فى المقابل، يحتل فريق المصري المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراة وفاز في أخرى، سجل هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

موعد مباراة طلائع الجيش مودرن فيوتشر

يلتقى فريق طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم السبت، مع فريق مودرن فيوتشر باستاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل طلائع الجيش مع إنبي سلبيا في الجولة الثانية، بينما خطف فيوتشر فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى ولم يتذوق الهزيمة، سجل لاعبوه هدفين ولم يستقبل أي أهداف.

وفى المقابل، يحتل فريق فيوتشر المركز الأول الثالث فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين ولم يتعادل أو يخسر، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك

يواجه الزمالك، فى السابعة مساء اليوم السبت، فريق البنك الأهلي باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.