«فيفا» يكشف مواعيد مونديال 2030

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم السبت، عن المواعيد الخاصة بنسخة 2030 من بطولة كأس العالم، والتي ستقام في دول المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن الملف المشترك لدول «المغرب وإسبانيا والبرتغال» فاز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2030، بينما ستقام 3 مباريات من البطولة في دول الأوروجواي والباراجواي والأرجنتين بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان رسمي، أن المباريات الثلاث التي ستقام في قارة أمريكا الجنوبية، سيتم تقديمها أيام قليلة قبل المباريات الافتتاحية الرسمية للبطولة، حيث ستقام في يومي 8 و 9 من شهر يونيو 2030.

وتابع فيفا في بيانه: «سيتم تعديل جدول مباريات هذه النسخة من المونديال بشكل فريد، وذلك من أجل توفير أيام إضافية وكافية بين المباريات للمنتخبات المشاركة، حيث سيوفر الجدول الزمني ما يقرب من 12 يومًا للسفر والراحة للفرق الـ 6 التي ستلعب في أمريكا الجنوبية».

وأكمل البيان: «كما سيتم توفير 5 أو 6 أيام للسفر والراحة لباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، وستقام المباريات الافتتاحية للمونديال وحفل الافتتاح يومي 13 - 14 يونيو».

وأشار بيان الفيفا إلى إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030 يوم الأحد 21 يوليو.