الامارات | جياد «غودولفين» تطارد اليوم ألقاب «الفئة الأولى» في أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطارد جياد «غودولفين» اليوم، ألقاب ثلاثة من أقوى أشواط الفئة الأولى التي يستضيفها مضماري كينلاند وبيلمونت الأميركيين، حين يطلب «ماستر أوف ذا سيز» بإشراف مدربه شارلي آبلبي لقب «تيرف مايل» لمسافة 1600 متر عشبي، وينشد «ريبلز رومانس» لقب «تيرف كلاسيك ستيكس» لمسافة 2400 متر عشبي، ويدفع المدرب مايكل ستيدهام بالمهرة «سنترال أفينيو» للظفر بلقب «فريزيت ستيكس» لمسافة 1600 متر رملي.

ويحظى «ماستر أوف ذا سيز» بفرصة مواتية لتعزيز مكانته بوصفه واحداً من أفضل الخيول في السباقات العشبية في أميركا الشمالية، في ظل طموحات للجواد البالغ من العمر خمس سنوات، لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الفئة الأولى، بعد نجاحه الشهر الماضي في تسجيل انتصارٍ عريض في سباق «وودباين مايل» الكندي. وفي مضمار «بيلمونت»، يسعى «ريبلز رومانس» لتسجيل الانتصار الرابع في مسيرته على صعيد الفئة الأولى في سباق «تيرف كلاسيك ستيكس»، بينما تتطلع المهرة «سنترال أفينيو» في مشاركتها الثانية بعالم السباقات، لتسطير فوزٍ أول لها في سباقات الفئة الأولى وإحراز لقب «فريزيت ستيكس».

وفي مضمار «آسكوت» البريطاني العريق، يدفع اليوم فريق «شادويل» باثنين من صفوة جياده على مسافة 2400 متر عشبي، للظفر بالشوط الرئيس، وانتزاع الفوز في سباق «باري كمبرلاند لودج ستيكس» لخيول الفئة الثالثة، وذلك من خلال الجوادين «العاصي» و«إصرار».