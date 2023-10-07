الامارات | 5 لاعبين في الدوري يحصلون على الجنسية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل خمسة من لاعبي أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم على الجنسية الإماراتية، بعد ظهورهم بمستوى فني مميز بجانب صغر سنهم، ما يؤهلهم مستقبلاً للعب لمنتخب الإمارات لكرة القدم. وأكد ذلك الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، وكذلك موقع رابطة المحترفين الإماراتية فيما يتعلق ببيانات اللاعبين، كما بارك نادي الشارقة من خلال حسابه في منصة (إكس) للاعبه لوان بيريرا حصوله على الجنسية.

وضمت القائمة: لاعب الشارقة لوان بيريرا (23 عاماً)، الذي يجيد اللعب في وسط الملعب إلى جانب الهجوم، ولاعبي الجزيرة، المهاجم عمر تراوري (21 عاماً)، ومامادو كوليبالي (20 عاماً) الذي يلعب في الوسط، بجانب لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز (27 عاماً)، وكذلك لاعب الوسط في عجمان عصام فائز (23 عاماً). وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، عن سعادة جميع المنتسبين في النادي بحصول عصام فائز على الجنسية الإماراتية، مشدداً على أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على الكرة الإماراتية بشكل عام سواء على صعيد المنتخبات أو المسابقات المحلية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «حصول أكثر من لاعب على الجنسية ممن تألقوا عبر السنوات الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين سيسهم في تطور كرة الإمارات».

اللاعبون الخمسة

• لوان بيريرا (الشارقة).

• نيكولاس خيمينيز (الوصل).

• مامادو كوليبالي (الجزيرة).

• عمر تراوري (الجزيرة).

• عصام فائز (عجمان).