الامارات | فرناندو: الجزيرة يستمتع باللعب أمام الفرق الهجومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الجزيرة، البرازيلي فرناندو لوكاس أن مواجهة شباب الأهلي في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، على استاد محمد بن زايد، لها أهمية خاصة بالنسبة لـ«فخر أبوظبي»، مشدداً على أن فريقه يستمتع بخوض هذا النوع من المباريات أمام الفرق التي تلعب بطريقة هجومية.

وقال فرناندو لوكاس لـ«الإمارات اليوم» إن الجزيرة يخوض اللقاء بهدف تحقيق الفوز، موضحاً أن «المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ومن جانبنا نخوض المباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا، ولكن لا شك أن اللعب أمام حامل لقب النسخة الماضية من الدوري يتطلب تقديم الفريق مستوى جيداً أمام شباب الأهلي الذي بدأ أيضاً بشكل قوي في الموسم الجاري وحقق الفوز في الجولات الأربع الأولى من المسابقة».

وأضاف: «حققنا الفوز في المباراة الماضية أمام البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورغم أن اللقاء لم يكن أمام فريق ينافس على اللقب، ولكن المباراة كانت صعبة، بينما الأهم بالتأكيد هو الحصول على النقاط الثلاث، وفي الوقت نفسه نعلم أننا نحتاج إلى التحسن بشكل كبير في الدفاع والهجوم وطريقة التعامل مع المباريات».

وتابع: «مع توالي المباريات سيرتفع نسق الفريق ويتحسن أداء اللاعبين، ونأمل أن يواصل (فخر أبوظبي) الانتصارات بتحقيق فوز مهم أمام منافس مباشر عندما نلعب مع شباب الأهلي».

أما بالنسبة إلى صعوبة مواجهة «فرسان دبي» بعدما خسر الجزيرة أهم مبارياته في الجولات الماضية بهزيمته على أرضه في «الديربي» أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية وتأثير ذلك في الفريق، قال: «لا يوجد تأثير لخسارة «الديربي» في مباراتنا أمام شباب الأهلي، إذ إن كل مباراة لها ظروفها الخاصة بها، وبالنسبة لنا في الجزيرة نحن نستمتع باللعب أمام الفرق التي تنافس على اللقب، لأنها تلعب بطريقة هجومية من دون تحفظ في الدفاع، وهو ما يساعد لاعبي (فخر أبوظبي) على إظهار إمكاناتهم الحقيقية واللعب بالطريقة التي تناسبهم وتناسب الخطة التي يضعها مدرب الفريق».

وعن تقييمه لمردود الجزيرة في بداية الموسم، قال: «بدأنا بشكل جيد حتى الآن، إذ إننا حققنا الفوز في ثلاث مباريات وخسرنا مباراة نستطيع أن نتعلم منها في المباريات المقبلة، كما تأهلنا إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي حصيلة تعد جيدة نسبياً، ولكن كما ذكرت الأهم أن نتعلم ونكون أكثر تركيزاً في المباريات التالية وأن يتحسن مردود اللاعبين إلى الأفضل».

ورداً على سؤال حول قوة المنافسة وترشيح عدد من المتابعين أن تكون المنافسة بين العين وشباب الأهلي اللذين حققا العلامة الكاملة بفوزهما في الجولات الأربع الأولى من الدوري، قال: «من المبكر الحديث عن هوية الفرق التي ستنافس على اللقب حتى النهاية، لقد خاض كل فريق أربع مباريات فقط، والمشوار طويل جداً، ومسابقة الدوري بشكل عام تحتاج إلى نفس طويل والتعامل مع المباريات وكل مرحلة بتركيز كبير والتفكير دائماً في كيفية علاج الأخطاء وتجنبها، وعدم الاستهانة بأي منافس».

وواصل حديثه: «أرى أن الجزيرة قادر على الوجود ضمن الفرق التي تنافس على اللقب، ولكن علينا أن نركز حالياً في مباراتنا أمام شباب الأهلي، التي بالتأكيد لها أهمية كبيرة كما ذكرت لأنها أمام فريق منافس، حيث إن هذا النوع من المباريات يساعد اللاعبين على اكتساب الثقة بشكل أكبر ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة في حال حقق الفريق الفوز».

واختتم تصريحاته بالحديث عن الفارق الذي وجده في دوري أدنوك للمحترفين مقارنة بتجاربه السابقة في الدوريات الأوروبية، قائلاً: «الفارق بالنسبة لي هو درجات الحرارة المرتفعة وصعوبة اللعب في الفترة الأولى من الموسم، ولكن مع توالي المباريات بدأت في التعود على الأجواء، إلى جانب أن درجات الحرارة تحسنت بشكل كبير، ما يجعل الفريق بشكل عام وجميع الأندية تصبح أكثر جاهزية واستعداداً للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة».

فرناندو لوكاس:

• نحتاج إلى التحسن في الدفاع والهجوم وطريقة التعامل مع المباريات.

• مع توالي المباريات سيرتفع نسق الفريق ويتحسن أداء اللاعبين.

• الجزيرة قادر على الوجود ضمن الفرق التي تنافس على اللقب.