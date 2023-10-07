الامارات | تغييرات كبيرة في قائمة المنتخب.. و5 لاعبين يظهرون للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منصور السندي - دبي

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، القائمة الجديدة للأبيض التي ضمت 29 لاعباً، استعداداً لخوض معسكر داخلي في دبي اعتباراً من الإثنين المقبل يستمر حتى 17 الجاري، يتخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبي الكويت ولبنان يومي 12 و17 الجاري في إطار استعدادات المنتخب لكأس آسيا 2023 المقررة في قطر والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة بضم وجوه شابة جديدة واستبعاد عدد من العناصر القديمة، أبرزهم لاعب شباب الأهلي وليد عباس ولاعب العين بندر الأحبابي وحارس الشارقة عادل الحوسني، وهم النجوم الثلاثة في الأبيض، فيما تم أيضاً استبعاد لاعب العين أحمد برمان ولاعب الشارقة محمد عبدالباسط ولاعب الجزيرة زايد العامري.

ويلاحظ أن القائمة الجديدة شهدت عودة بعض العناصر السابقة مجدداً للمنتخب مثل: أحمد جميل وطحنون الزعابي وعبدالله حارب وسلطان عادل، في حين شهدت القائمة استدعاء خمسة عناصر جديدة للمرة الأولى هم: الحارس خالد توحيد من نادي الشارقة، وزايد سلطان (الوحدة)، وعمر حسين هيكل (الوصل)، وعيسى خلفان (العين)، وأحمد محمود (الجزيرة).

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: خالد عيسى وخالد توحيد وعلي خصيف ومحمد الشامسي وعبدالله العطاس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعمر حسين هيكل وخالد الظنحاني وأحمد جميل وزايد سلطان وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وعلي سالمين ويحيى نادر وأحمد محمود وحازم محمد وماجد راشد وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وعيسى خلفان وكايو كانيدو.

وسيخوض المنتخب في نوفمبر المقبل مباراتين رسميتين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه منتخب البحرين، والفائزين من مواجهتي (اليمن وسريلانكا)، و(نيبال ولاوس) في الدور الأول.