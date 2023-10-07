الامارات | انطلاق سباق «دي بي ورلد» للدراجات للسيدات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم النسخة الرابعة من «سباق دي بي ورلد» للدراجات الهوائية للسيدات، الذي يقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الدراجات، وتنظمه شركة «فت جروب» تحت رعاية «دي بي ورلد»، في مضمار القدرة للدراجات بمحمية المرموم الطبيعية. ويقام السباق لثلاث فئات (المفتوحة والمواطنات والفرق) وتشمل فرق الأندية والفرق المجتمعية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية.

وتتضمن فئات السباق ثلاث مسافات هي: 70 كيلومتراً للمحترفات، و40 كيلومتراً (لمستوى الهواية)، و15 كيلومتراً للمبتدئات والمشاركات الأصغر سناً. وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب في تصريح صحافي: «السباق إضافة مميزة على قائمة الفعاليات الرياضية السنوية للمجلس، ويسهم في تحقيق التنوع الذي نسعى لتحقيقه بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات».