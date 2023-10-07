الامارات | الوصل يخشى مفاجآت «البرتقالي».. وقمة الجزيرة وشباب الأهلي تشد الأنظار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل فريق الوصل في صدارة مؤقتة لدوري أدنوك للمحترفين اليوم، وذلك حين يستقبل عجمان الساعة 05:20 مساء على استاد زعبيل في دبي ضمن الجولة الخامسة، بينما ستتجه الأنظار إلى قمة الجولة بين الجزيرة وضيفه شباب الأهلي الساعة 08:00 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ولا خيار أمام الوصل سوى الانتصار لتعويض سقوطه في فخ التعادل في مواجهة خورفكان الجولة الماضية، حيث كان تعادلاً بطعم الخسارة، كونه فقد الصدارة المشتركة مع فريقي العين وشباب الأهلي (12 نقطة)، وتراجع للمركز الثالث بـ10 نقاط، لكنه في الوقت نفسه يخشى مفاجآت فريق عجمان الراغب بشدة في تعويض الإخفاقات المتتالية، حيث يملك نقطة واحدة، ويراهن على مدربه الجديد الروماني إيسايلا الذي تولى المهمة قبل أيام خلفاً لكايو زاناردي.

ويملك الوصل فرصة مواتية لصدارة مؤقتة، إذ ستكون مباراته قبل لقاء القمة بين الجزيرة وشباب الأهلي، وبالتالي يأمل «الفهود» بلوغ النقطة 13، وانتظار هدية من الجزيرة بالفوز على شباب الأهلي المتصدر، وخسارة العين المتصدر الآخر حين يخرج غداً لمواجهة النصر.

وتتجه الأنظار مساء إلى القمة الكبيرة، حيث يأمل الجزيرة بتسع نقاط أن يحقق النتيجة المطلوبة أمام المتصدر شباب الأهلي.

ويعتمد أصحاب الأرض على أسلوب اللعب الشامل، حيث تتنوع مصادر الخطورة فيه. وخلال الانتصار على كلباء والبطائح سجل الجزيرة سبعة أهداف، ولم يكن هدافه البارز علي مبخوت بين الهدافين في هاتين المباراتين. في الجانب الآخر، يدرك شباب الأهلي ضرورة الحفاظ على العلامة الكاملة، وسيكون الفوز على منافس مباشر بحجم الجزيرة بمثابة إبعاد أحد منافسيه المرشحين للقب، ويعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أنه فاز على فريق كبير أيضاً في الجولة الماضية هو الوحدة.