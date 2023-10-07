الامارات | الشارقة يواجه دبا الحصن في كأس الإمارات لكرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق الشارقة في الخامسة عصر اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في كأس الإمارات لكرة اليد، بلقاء ضيفه دبا الحصن، ضمن المجموعة الثانية في ختام الجولة الأولى للدور التمهيدي. ويلتقي في التوقيت نفسه ضمن المجموعة نفسها العين مع مستضيفه مليحة. ويطمح الشارقة المتوج الموسم الجاري بكأس الاتحاد و«السوبر» إلى مواصلة هيمنته على البطولات المحلية، ويراهن مدربه التونسي سامي السعيدي على تعويض غياب العناصر الدولية التي تشكل عماد قائمة المنتخب، وعلى خبرات مواطنه مصباح الصانعي، والجزائري زهيم نعيم، والمصري محمود فايز، بجانب الدفع بالدماء الشابة التي تم اختبارها الشهر الماضي في مباراة السوبر. وعلى الطرف الآخر، يعول دبا الحصن على عامل الاستقرار الفني مع مدربه الجزائري حبه حبيب الذي يخوض موسمه الثاني، بجانب الاعتماد على خبرات المحترف الكاميروني هوبيرت ماندو والمصري محمد عفيفي.