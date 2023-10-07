الامارات | 4 ميداليات للإمارات في مونديال بناء الأجسام بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعبو الإمارات أربع ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزية)، أمس في انطلاق مونديال بناء الأجسام للهواة والمحترفين، والذي تستضيفه الفجيرة. وشهد اليوم الأول، والذي كان مخصصاً للهواة، نيل محمد فرحان ذهبية في كلاسيك فيزيك لطول أعلى من 171 سنتيمتراً، كما نال الفضية في منافسات بطل الأبطال في كلاسيك فيزيك، ونال علي ضاوي فضية في الفيزيك لطول 176 سنتيمتراً، وحصل سالم عبدالمجيد على برونزية في الفئة نفسها.

وفي أبرز نتائج باقي المنافسات، فاز الإيراني فريد اليمارديني بلقب بطل الأبطال للفيزيك، والروسي أوليغ شوربين بلقب بطل الأبطال للفيزيك كلاسيك.

وتنطلق الساعة 10 صباح اليوم منافسات بطولة المحترفين للرجال والنساء بمشاركة عدد كبير من أفضل لاعبي العالم، حيث سيخوض لاعبا منتخب الإمارات جمعة مبارك ومحمد حيدر منافسات بطولة الفيزيك للمحترفين.