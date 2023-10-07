مواجهات قوية للأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا



أسفرت قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي سحبت في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية عن صدامات ودربيات قوية للأندية العربية المشاركة في البطولة.



وجاء الأهلي حامل اللقب في المجموعة الرابعة التي ضمت معه شباب بلوزداد الجزائري، فيما جاء الوداد الوصيف في المجموعة الثانية وشهدت المجموعة الثالثة تواجد ثلاثة أندية عربية إذ ضمت الترجي والنجم الساحلي من تونس بالإضافة للهلال السوداني.



وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي



المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - بيراميدز المصري - مازيمبي من الكونغو الديمقراطية - نواذيبو الموريتاني



المجموعة الثانية: -الوداد المغربي- سيمبا التنزاني- أسيك ميموزا الإيفواري - جوانينغ غلاكسي البوتسواني



المجموعة الثالثة الترجي التونسي - بيترو أتليتيكو الأنغولي - الهلال السوداني- النجم الساحلي التونسي



المجموعة الرابعة: الأهلي المصري - شباب بلوزداد الجزائري - يانغ أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني



(بي إن سبورت)