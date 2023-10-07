شكرا لقرائتكم خبر عن 32 لاعباً مصرياً يشاركون اليوم فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الحدث البلاتيني الثالث لهذا الموسم ببطولات الاسكواش، وهي بطولة أمريكا المفتوحة بمشاركة 96 لاعبًا، وذلك في فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الأخيرة بمنافسات الرجال، بينما تحمل نوران جوهر لقب السيدات.

ويشارك في البطولة من مصر 32 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع، 13 لاعباً في منافسات الرجال و19 لاعبة فى منافسات السيدات.

13 لاعباً في منافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، كريم الحمامي، يوسف ابراهيم، محمد أبو الغار، مازن هشام، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، يوسف سليمان، علي فرج، كريم عبد الجواد.

19 لاعبة في منافسات السيدات: هنا رمضان، سلمى الطيب، كنزي أيمن، زينا ميقوي، جنا شيحا، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، مريم متولي، نور أبو المكارم، هنا معتز، نادين شاهين، ندى عباس، سنا إبراهيم، نور الشربيني، روان العربي، سلمى هاني، نور الطيب، فريدة محمد، وهانيا الحمامي.

واضطرت نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم والمدافعة عن لقب السيدات إلى الانسحاب من الحدث بسبب مشكلة اصابة القدم، وبالتالي فإن المصنفتين الأوائل هما الآن نور الشربيني وهانيا الحمامي، وستتطلع الأخيرة إلى مواصلة ما توقفت عنه في قطر بعد فوزها بالحدث البلاتيني الأخير بقطر.

ولم تفز الشربيني بعد ببطولة أمريكا المفتوحة، ومع استبعاد جوهر ستنظر إلى هذا باعتباره فرصة كبيرة لتوسيع صدارتها في صدارة التصنيف العالمي.