موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم السبت 7 / 10 / 2023 والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وطالب الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة سريعا والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





الزمالك لا يعرف الفوز فى الدوري بعد جولتين

لم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار فى بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من: عبد الله السعيد فى الدقيقة 24 ورمضان صبحي فى الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا فى الدقيقة 59، وإبراهيم نداي فى الدقيقة 61.

وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، فتقدم يوسف أوباما للفارس الأبيض، قبل أن يتعادل أحمد علاء لذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.



الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.