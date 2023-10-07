شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه إلى الإسكندرية اليوم لخوض مباراة الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل خالد عبد الفتاح وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.