شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"- إبراهيما نداى - مصطفى شلبي، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة بحثاً عن أول انتصار فى دول نايل بعد التعادل فى الجولتين الأولى والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب فى الوقت الذى يبحث فيه البنك الأهلى عن أول نقطة بعد الخسارة أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الأول وبيراميدز فى الأسبوع الثانى.

وشدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومنح أوسوريو تعليمات خاصة لخط دفاع الزمالك بالتحديد لتفادى الأخطاء في مواجهة البنك الأهلى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حساباتهم.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات البنك الأهلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.