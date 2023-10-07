موعد مباراة الأهلي والإسماعيلى فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

وفاز الأهلى على إنبي بثلاثية نظيفة أحرزها علي معلول وموديست وإمام عاشور فى نصف نهائي كأس مصر، لينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز من أجل اللعب معه في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء غد، الأحد بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.





الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصري الإسماعيلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.