شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يصل لهدفه الـ50 مع الأهلي.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، فى إحراز هدفه الـ50 بقميص الأهلى بعدما سجل هدف المارد الأحمر الأول فى شباك إنبى، في المباراة الأخيرة التى جمعتهما فى نصف نهائي كأس مصر.

هدف على معلول في شباك إنبى هو الثانى له فى بطولة كأس مصر، حيث سجل هدفا واحدا فقط في البطولة من قبل وكان فى شباك المصرى هذا الموسم في دور ربع نهائي الكأس.

وجاءت أهداف على معلول الـ50 بقميص الأهلى كالتالى..

35 هدفا في الدوري المصري

10 أهداف في دوري أبطال أفريقيا

هدفان فى كأس مصر

هدف واحد في السوبر المصري

هدف واحد في كأس العالم للأندية

هدف واحد في البطولة العربية

ولعب على معلول 261 مباراة بقميص النادى الأهلى، نجح فى تسجيل 50 هدفا وصناعة 75 هدفا لزملائه، وحصل على 22 إنذارا ولم يتعرض للطرد.



