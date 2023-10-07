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الأهلي يفحص رامى ربيعة اليوم لتحديد مصيره من مواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع رامى ربيعة مدافع النادى الاهلى لفحص طبي اليوم، السبت، لتحديد مصيره من مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة .

ووضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لرامى ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته فى القدم.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة إنبى لخضوعه لعملية (خٌراج) فى القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتى فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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